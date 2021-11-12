Израиль первым начнет применять новую чудо-таблетку от коронавируса

По данным канала, глава правительства Израиля и представители Минздрава пришли к соглашению с руководством фармацевтического концерна, таким образом Израиль станет одной из первых (возможно, и первой) стран, где начнут использовать таблетки против коронавируса.

Десятки тысяч таблеток против коронавируса компании Pfizer скоро доставят в Израиль. Об этом сообщил 12 канал ИТВ.

В сообщении канала отмечается, что таблетки на первом этапе будут использованы для профилактики и лечения пациентов, относящихся к так называемой группе высокого риска.

Неделей ранее гендиректор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш заявил, что в ближайшие несколько дней будет подписан контракт с компанией Pfizer о поставках в Израиль партий препарата «Паксловид». В настоящее время израильские специалисты тщательно изучают результаты клинических исследований «Паксловид».

Согласно заявлению разработавшей «Паксловид» компании Pfizer, препарат показал 89-процентную эффективность в предотвращении госпитализации и смерти больных с коронавирусом. Вывод об эффективности препарата был сделан на основе двух этапов клинических испытаний с участием 1,2 тыс. взрослых пациентов, имеющих высокий риск тяжелого течения болезни.