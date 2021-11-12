Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-октябре текущего года назначило инвалидность 45 677 лицам с ограниченными возможностями.

В агентстве haqqin.az сообщили, что это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 14 245 лицам инвалидность назначена впервые, 31 432 - проведено повторное назначение.

После назначения инвалидности в проактивном порядке через электронную систему этим лицам были назначены социальные выплаты за инвалидность. За первые 10 месяцев текущего года 7 615 инвалидам было выдано 38 670 реабилитационных средств, 6 429 лицам были оказаны реабилитационные услуги.