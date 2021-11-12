Азербайджан укрепляется на дороге Горис – Кафан: создает новый таможенный пост

Азербайджан готовится к созданию таможенного пункта около села Чакатен в Армении (Западный Зангезур). Армянская газета «Грапарак» пишет, что азербайджанцы установили домик-вагон вблизи села. По данным издания, в дальнейшем там будет установлен таможенный пункт.

Дорога Горис – Кафан частично проходит и через Зангиланский район, по ней жители села Чакатен добираются до Кафана.

Село Чакатен находится на дороге Горис – Кафан, часть которой, как известно, с декабря прошлого года перешла под контроль Азербайджана. Несколько дней назад азербайджанская сторона ввела таможенный и пограничный контроль на части дороги, проходящей через села Эйвазлы и Чайземи Губадлинского района, в результате чего граждане Армении больше не могут ей пользоваться. Последние обратили взор на альтернативный маршрут – горный перевал через село Татев, который, однако, еще не готов и в дождливую и снежную погоду совершенно не проходим. По этой же дороге ездят и некоторые иранские грузовики, перевозящие грузы в Армению, и аварии здесь не редкость.

Бывший глава сельской администрации Ара Абрамян также говорит, что азербайджанцы установили пункт на дороге. Но он не в курсе, с какой именно целью: «Они что-то копают, привезли подъемный кран, работают, но я не знаю, над чем именно».

Арутюнян отмечает, что азербайджанская сторона установила пункт на единственной дороге из Чакатена в Кафан.

Хачатур Багдасарян, глава села в Зангезуре, которое армяне сейчас называют Неркин Ханд, также подтвердил, что азербайджанские военнослужащие находились на дороге Чакатен – Кафан. По его словам, в течение дня они интенсивно работали в 3-4 километрах от села. Багдасарян полагает, что эти работы связаны со строительством таможенного поста. «Они расчистили дорогу. По дороге я увидел пару азербайджанцев, но нас никто не останавливал», – сообщил он.

Багдасарян сказал, что если дорога будет закрыта, его односельчанам будет трудно передвигаться по региону. Жители деревни могут, конечно, поехать через Мегри, но такой маршрут длиннее километров на сто. А альтернативная грунтовая дорога сейчас непроходима, по ней могут ездить лишь внедорожники.

Село Чакатен расположено между селом Неркин Ханд и Кафаном, оба села с Кафаном соединяет дорога, которая сейчас находится под контролем Азербайджана.