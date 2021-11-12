С-400 отправились в Индию

Россия начала поставки Индии первой партии систем ПВО С-400, сообщил Интерфаксу глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"Первые поставки уже начались", - заявил Шугаев на Dubai Airshow-2021. По его словам, Индия получит первый дивизион до конца года.

20 июля 2021 года глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщал Интерфаксу, что первая партия С-400 для Индии находится на финальном этапе производства.

Россия и Индия договорились о поставках С-400 в 2018 году. Пять комплектов стоят $5,4 млрд. Кроме Индии С-400 ранее покупали Китай и Турция.