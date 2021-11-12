Трагедия в московском метро: Алихан Азизов пытался спасти человека, но погиб сам
В московском метро на станции «Сходненская» мужчина хотел спасти прыгнувшего под поезд пассажира, но погиб сам. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на московский дептранс.
«Сегодня движение на Таганско-Краснопресненской линии остановили из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Сходненская». Благодаря бдительности машиниста он остался жив. Судя по видео, в момент прыжка его попытался остановить другой пассажир — он упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места происшествия», — отметили в дептрансе.
Как удалось установить, погибшим оказался 26-летний Алихан Азизов. В СМИ и Сети нет подробных данных этого человека, отмечается лишь, что он не был коренным жителем Москвы.
«Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму. Причину и то, специально ли пассажир прыгнул — будет определять суд», — говорится в сообщении дептранса.
Телеграм-канал «112» пишет, что выживший при падении на пути мужчина выбежал из метро и прошел почти километр. Позже его тело нашли под окнами многоэтажки с травмами, характерными при падении с высоты.