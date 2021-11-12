Трагедия в московском метро: Алихан Азизов пытался спасти человека, но погиб сам

«Сегодня движение на Таганско-Краснопресненской линии остановили из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Сходненская». Благодаря бдительности машиниста он остался жив. Судя по видео, в момент прыжка его попытался остановить другой пассажир — он упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места происшествия», — отметили в дептрансе.

В московском метро на станции «Сходненская» мужчина хотел спасти прыгнувшего под поезд пассажира, но погиб сам. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на московский дептранс.

Как удалось установить, погибшим оказался 26-летний Алихан Азизов. В СМИ и Сети нет подробных данных этого человека, отмечается лишь, что он не был коренным жителем Москвы.

«Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму. Причину и то, специально ли пассажир прыгнул — будет определять суд», — говорится в сообщении дептранса.

Телеграм-канал «112» пишет, что выживший при падении на пути мужчина выбежал из метро и прошел почти километр. Позже его тело нашли под окнами многоэтажки с травмами, характерными при падении с высоты.