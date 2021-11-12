Ситуация накаляется: десятки нелегалов прорвались в Польшу из Беларуси

Полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии. Об этом сообщает со ссылкой на данные полиции Подляского воеводства РИА Новости.

Инцидент произошел 13 ноября в районе города Стражин, уточняют правоохранители. Из 50 человек 22 задержали. Они оказались гражданами Ирака.

Кроме того, за прошедшие сутки еще четверых задержали за помощь в нелегальном пересечении границы — двух граждан Грузии, одного поляка и одного сирийца.