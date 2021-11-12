Синоптики обещают дожди

В понедельник, 15 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможны дожди. Будет дуть умеренный южный ветер. Об этом haqqin.az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха составит в Баку и на Апшеронском полуострове ночью 8-10°, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 мм ртутного столба до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.