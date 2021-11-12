Британия готова отправить в Украину сотни спецназовцев

Великобритания готова направить в Украину около 600 бойцов сил спецназначения на фоне опасений относительно якобы готовящегося Россией вторжения.

Британская The Mirror со ссылкой на источники пишет, что британское командование готовит отряд из бойцов Особой воздушной службы, Полка специальной разведки, медиков, инженеров, связистов, а также около 400 военных из 16-й десантно-штурмовой бригады.

Все спецназовцы из данной группы уже предупреждены о том, что могут быть переброшены на Украину в ближайшее время, а их оборудование упаковано.