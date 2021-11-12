В Швеции начался суд по делу об откатах азербайджанским экс-чиновникам на $100 миллионов

Фархад Мамедов, отдел информации 14:41

В Швеции начинается суд над Томасом Бимером, бывшим вице-президентом Bombardier Sweden, дочерней компании канадской Bombardier. Как сообщает haqqın.az, Томас Бимер обвиняется в предоставлении откатов «некоторым азербайджанским чиновникам» при подписании в 2003 году соглашения между Bombardier и тогдашним Министерством транспорта Азербайджана о поставке сигнального оборудования в рамках проекта реконструкции железной дороги Баку – Беюк Кесик. Официальное обвинение Бимеру предъявили в июне этого года.

Следует отметить, что еще несколько лет назад выяснилось, что посредством резкого раздувания цен и задействования офшорных компаний-посредников азербайджанским чиновникам от этих контрактов в качестве отката были переведены 100 миллионов долларов. Этот коррупционный факт вызвал большой скандал, который привел к отставке главы Bombardier. А Всемирный банк прекратил кредитование проектов с участием этой компании. В то время Министерство транспорта возглавлял Зия Мамедов, а входившее в состав министерства ЗАО «Азербайджанские железные дороги» - замминистра Ариф Аскеров. «Томас Бимер был главой отдела, отвечающего за этот проект в компании. Мы полагаем, что он знал о том, что Bombardier заключила сделку с клиентами в Азербайджане», - заявил журналистам во время обвинительного заключения прокурор Стаффан Эдлунд. Сообщается, что чиновник из железных дорог Азербайджана, получивший «откат» на 100 миллионов долларов, также представлял местную компанию ООО Trans Signal Rabita. Компания выиграла тендер, объявленный Минтрансом вместе со шведским партнером Bombardier. При передаче «откатов» использовались услуги Multiserv Overseas Ltd, офшорной компании-посредника, основанной бывшим главой РЖД Владимиром Якуниным.

В статье, подготовленной корреспондентом канадской газеты The Globe and Mail из Стокгольма, говорится, что шведские прокуроры проверяли, с кем руководители головного офиса Bombardier, расположенного в Канаде, подписывали контракт. То есть они были осведомлены о коррупционной сделке. Прокурор Стаффан Эдлунд заявил, что доказательства, полученные по делу, свидетельствуют о том, что руководители головного офиса Bombardier в Монреале согласились на сделку о коммерческом партнерстве с Multiserv Overseas Ltd. Газета отмечает, что Multiserv Overseas Ltd - «липовая» компания, которую использовала Bombardier для получения контракта на 340 миллионов долларов в Азербайджане. Эта компания также участвовала в проектах Bombardier в России, Монголии, Казахстане и Туркменистане. Соглашение о партнерстве было подписано в Москве между тогдашним главой РЖД Владимиром Якуниным и председателем совета директоров Bombardier Пьером Бодуаном. «Это был масштабный контракт, слишком большой для Стокгольма, - отметил прокурор Эдлунд. - Такую работу проделывают на корпоративном уровне». Bombardier до сих пор отрицает свою причастность к каким-либо коррупционным сделкам в азербайджанском проекте. Однако сообщается, что Министерство юстиции США сейчас расследует данную информацию. Анна Кристофаро, пресс-секретарь Bombardier, комментируя «шведское дело», заявила: «Основываясь на информации, доступной компании, мы заявляем, что Bombardier не нашла никаких доказательств того, что какому-либо правительственному чиновнику была выплачена или предложена взятка. Но внутреннее расследование в Bombardier продолжается». Обвинения против Бимера являются результатом пятилетнего расследования. Его проводило Шведское национальное управление по борьбе с коррупцией. Дача взяток азербайджанским чиновникам на 100 миллионов долларов считается одним из крупнейших коррупционных скандалов в истории Швеции. В то же время Томас Бимер обвинения отрицает. Об этом The Globe and Mail сообщил его адвокат Томас Нильссон.

Каролина Лонн, глава юридического отдела Bombardier Transportation в Стокгольме, также была допрошена в рамках расследования. На вопрос, что она знает о деле, Лонн заявила, что партнерство между Multiserv Overseas Ltd и Bombardier (Канада) было установлено в 2010 году, и до этого компания проводила исследования. Отвечая на вопрос о роли Bombardier в азербайджанском проекте, Лонн сказала, что Multiserv является «утвержденным поставщиком» для продажи оборудования Elteza в Россию и другие страны СНГ. В 2017 году Евгений Павлов, бывший сотрудник Bombardier (обвинялся в посредничестве, суд доказать вину не смог), во время судебного процесса рассказал, что на Bombardier подал иск Всемирный банк. Bombardier скрыл от Всемирного банка роль компании Multiserv (85 процентов проекта стоимостью 340 миллионов долларов финансировалось Всемирным банком - ред.). В 2016 году издание The Globe and Mail сообщало, что у Multiserv нет офиса, веб-сайта, телефонов и сотрудников. Однако обнаружился юридический адрес компании в Лондоне. Шведская полиция расследовала, что женщина, которая была зарегистрирована в качестве директора Multiserv в 2015-2016 годах, была россиянкой, проживающей на Кипре, где она выступала в ночных клубах. Женщина сообщила полиции, что она всего лишь «номинальный директор» и действовала по указанию представителей компании. Полиция выяснила, что деньги от Multiserv были переведены на счета офшорных компаний. «Почему деньги азербайджанских налогоплательщиков должны пропадать там? Это может показаться странным, но в любом случае в этом деле уже есть достаточно много странных моментов», - сказал Эдлунд.