Путин: Россия готова помочь в ситуации на границе Беларуси и Польши

Россия всячески готова оказать содействие разрешению миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы готовы всячески способствовать этому, если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Он отметил, что узнал о ситуации на польско-белорусской границе из СМИ и никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше: “Только вот когда возник этот кризис, мы с ним дважды по телефону говорили".