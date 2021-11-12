В Дубае начала свою работу семнадцатая по счету авиавыставка Dubai Airshow 2021. На выставке, которая проводится раз в два года, представлены навигационные устройства, системы наблюдения и связи, оборудование в сфере искусственного интеллекта, беспилотные летательные аппараты и самолеты, космические спутники производства более чем 100 стран. В выставке принимают участие около 1000 компаний. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

В церемонии открытия, на которой присутствовал наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, принял участие и министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев.