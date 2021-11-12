Минобороны Азербайджана: До утра шли бои

Подразделения Вооруженных сил Армении с вечера 13 ноября и до утра 14 ноября с позиций в населенных пунктах Юхары Шорджа, Зеркенд, Азизли и Джермук Басаркечарского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зяйлик, Истису и Еллиджа Кельбаджарского района. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В то же время незаконные армянские вооруженные отряды из населенного пункта Мухтаркенд на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, без какой-либо причины периодически подвергали массированному обстрелу подразделения азербайджанской армии из разнокалиберного оружия.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные меры в целях пресечения провокаций противника и проводимых им инженерных работ для укрепления боевых позиций.

Потерь среди личного состава и военной техники азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка полностью контролируется подразделениями азербайджанской армии.