В Болгарии впервые голосуют за турка – кандидата в президенты

Как сообщал сегодня haqqin.az, в Болгарии проходят выборы президента и досрочные выборы депутатов Народного собрания (однопалатный парламент). В досрочных парламентских выборах принимают участие представители 20 партий и 7 коалиций. На пост главы государства претендуют 23 кандидата.

И впервые на этих выборах турки и мусульмане, составляющие около 10 процентов населения Болгарии, смогут проголосовать за кандидата турецкого происхождения. Anadolu сообщает, что политическая партия «Движение за права и свободы», большинство депутатов которой – турки, выдвинула на пост президента Мустафу Карадайы.

Голосование завершится в 20:00 по местному времени. Если на избирательных участках будут ожидающие граждане, процесс может быть продлен еще на час.