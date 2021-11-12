Умер известный азербайджанский архитектор и художник Расим Алиев

Расим Алиев скончался минувшей ночью, он похоронен в воскресенье на первой Аллее почетного захоронения в Баку.

Скончался известный азербайджанский архитектор и художник Расим Алиев. Об этом сообщила глава пресс-службы Министерства культуры Марьям Гафарзаде.

Расим Алиев родился в 1934 году в Гяндже в семье выдающегося ученого, академика Гасана Алиева. В 1965 году он был назначен главным архитектором Баку и занимал эту должность 23 года.

Расим Алиев - автор и соавтор архитектурно-мемориального комплекса на могиле Гусейна Джавида в Нахчыване, Международного аэропорта Гейдар Алиев и Нахчыванского аэропорта, нескольких станций Бакинского метрополитена, главных парков города, здания посольства Азербайджана в Турции и других архитектурных проектов.