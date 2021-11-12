Сможет ли Каддафи опять возглавить Ливию?

По его информации, Сейф аль-Ислам "представил заявление на участие кандидатом в президентских выборах в региональную избирательную комиссию в городе Себха", расположенном на юге страны.

Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, Сейф аль-Ислам, подал заявление на участие кандидатом в предстоящих в стране президентских выборах. Об этом сообщил ливийский телеканал Libya Alahrar.

В ливийских соцсетях уже появились фотографии, на которых Сейф аль-Ислам представляет документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах, в избирком Себхи, исторической столицы южного региона Феццан. Сына экс-лидера Ливии во время процедуры сопровождал его адвокат Халед аз-Заиди, передает ТАСС.

В августе сообщалось, что прокуратура Ливии выдала ордер на арест Сейф аль-Ислама Каддафи. Отмечалось, что его подозревают в связях с российскими наемниками.

Согласно решению Форума ливийского политического диалога, президентские и парламентские выборы в стране должны пройти 24 декабря. Для их проведения должна была быть подготовлена законодательная база: новые законы о выборах главы государства и депутатов. Их парламент принял в сентябре и октябре соответственно.

Муамар Каддафи был убит повстанцами в 2011 году. Вместе с ним был убит его четвертый сын Мутаззим. Также при разных обстоятельствах погибли шестой и седьмой сыновья Каддафи.