Трехметровая стена, десятки беспилотников и бронетехника на границе Турции и Ирана

Сообщается, что заградительная стена имеет большое значение как с точки зрения борьбы с терроризмом, так и пресечения проникновения нелегальных мигрантов и контрабандистов через границу с Ираном в провинциях Агры и Игдыр.

На границе Турции и Ирана завершено строительство бетонной стены высотой 3 метра и протяженностью 145 километров, передает Анадолу.

Безопасность на турецко-иранской границе обеспечивают десятки единиц бронетехники, дронов, тепловизионных камер, разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Днем силы безопасности проводят патрулирование границы, наблюдают за ситуацией с воздуха, а с наступлением темноты используют в этих целях тепловизионные камеры. БПЛА позволяют проводить круглосуточное наблюдение за ситуацией на границе. С этой же целью на границе установлены смотровые вышки.

В сообщении отмечается, что благодаря возможностям, предоставляемым системами пограничной безопасности, за последний месяц было предотвращено проникновение на территорию Турции 1 693 нелегальных мигрантов.