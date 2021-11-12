Депутаты в Грузии начали голодовку в поддержку Саакашвили

Девять оппозиционных депутатов грузинского парламента начали голодовку с требованием срочного перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику, заявил один из парламентариев Давид Киркитадзе на брифинге, передает РИА Новости.

"Мы, девять членов парламента, решили начать голодовку с требованием перевода Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику для получения адекватных сервисов минздрава, необходимых для защиты его здоровья и жизни", – отметил он.

Ранее голодовку объявила еще один депутат Елене Хоштария.

Напомним, что Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси и в тот же день объявил голодовку.