Полиция по горячим следам раскрыла убийство в Баллыгая

В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и полиции, по горячим следам раскрыто убийство, совершенное при неизвестных обстоятельствах на территории Геранбойского района. Об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно сообщению, в Ходжалинской районной прокуратуре было проведено расследование в связи с обнаружением 13 ноября на территории села Баллыгая Геранбойского района фрагментов тела неизвестного человека. В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что 10 ноября житель города Евлах Джошгун Ахмедов (1977 г.р.) в результате возникшего конфликта привез своего знакомого, Гадира Алескерова (1968 г.р.), на автомобиле из города Евлах в село Баллыгая Геранбойского района и там убил его, ударив камнем по голове.

В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, Ахмедов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.