В Турции успешно испытали дрон-перехватчик Fedai

Комплекс предназначен для поражения ударных беспилотных летательных аппаратов. По словам члена правления компании Transvaro Гюрая Али Джанлы, несколько заказов на Fedai уже получены из-за рубежа.

Систему перехвата дронов под названием Fedai успешно испытали в Турции, сообщает Anadolu. Она будет готова к поставке в начале 2022 года.

«К настоящему времени с конвейера сошло 10 серийных дронов-перехватчиков Fedai. На версию противодронов с несколькими пусковыми установками спрос особо высок. Комплекс включает наземный пункт управления, радар, систему глушения, термальную камеру, три системы запуска», – заявил он.

Джанлы сообщил, что турецкие разработчики работают с заказчиком из Юго-Восточной Азии, который заказал антидроны, способные перехватывать летательные аппараты на высоте до 5 километров.

По его словам, в Fеdai заказчики хотят видеть не только систему перехвата беспилотников, но и комплекс DROKA, способный на перехват вертолетов и винтовых самолетов на малых высотах.