Согласно сообщению, начиная с утра 14 ноября подразделения азербайджанской армии наблюдали сосредоточение группы личного состава и техники Вооруженных сил Армении в направлении Лачинского района.

С целью обострения ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе (в районе Лачинского района) подразделения Вооруженных сил Армении предприняли очередную попытку провокации, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Чтобы предотвратить провокацию армян, подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в этом направлении, предприняли срочные меры. В соответствии с боевыми условиями, необходимые мероприятия проводились частями Вооруженных сил Азербайджана по заранее определенному плану. В результате армянские военнослужащие были вынуждены покинуть указанную территорию.

В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем азербайджанской армии.

На прошлой неделе Минобороны Азербайджана сообщало о провокации Армении на армяно-азербайджанской государственной границе в направлении Лачинского района. Армянская сторона пыталась разместить 60 военнослужащих и потерпела фиаско. Минобороны тогда заявило, что подобные провокации армянской стороны будут решительно пресекаться.

В сообщении азербайджанского военного ведомства отмечается, что военно-политическое руководство Армении должно положить конец подобным военным авантюрам. Все это еще раз свидетельствует о том, что армянская сторона не заинтересована в делимитации и демаркации государственной границы двух стран путем переговоров.

Минобороны Азербайджана заявляет, что вся ответственность за последствия любого конфликта, возникшего на армяно-азербайджанской государственной границе, будет лежать на военно-политическом руководстве Армении.