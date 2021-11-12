Путин напомнил слова Достоевского

«Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения – то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет. Если под этим понимать, что мы должны обязательно кого-то копировать, и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант», – отметил российский лидер, добавив, что представители любых течений, если действительно желают добра своему государству, всегда найдут общий язык.

«В этой связи, напомню, Достоевский сказал, что наши либералы – это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги. Но это не истинный либерализм. Если они не уподобляются лакеям, наши либералы, а хотят добра своей стране, то они быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой такие же цели», – подчеркнул Путин.

При этом глава российского государства отметил, что ни одна страна не может эффективно развиваться без свободы мысли.