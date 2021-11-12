Ульвия Худиева, Инара Рафикгызы 19:07

Продолжающаяся уже почти два года пандемия в корне изменила жизнь уличных художников в Баку. Сектор туризма практически парализовало, и количество заказов у них резко снизилось. Художники-любители рассказывают, что за время карантина растеряли клиентов, которых приобретали годами. В посткарантинное время они порой не могут продать ни одной своей картины неделями, а то и месяцами. Корреспонденты haqqın.az поговорили с художниками-любителями и поинтересовались, как у них идут дела в это непростое время.

Эта категория бакинских живописцев и сейчас, несмотря ни на что, каждый день с 12 утра до 6 вечера ждет клиентов на площади Фонтанов. Чтобы хоть что-то заработать... «Меняются времена года, льет дождь, светит солнце, а мы все сидим и стареем на улицах», - сетуют они на свою нелегкую долю. Но других источников заработка у них нет. Фотографироваться художники не соглашаются и причины такого нежелания объяснять отказываются. Один, правда, заметил, что фотографировать художника надо в мастерской, за работой, в творческом процессе, а не того, кто выжидающе смотрит на прохожих в надежде найти покупателя. Корреспонденты поближе познакомились с 52-летним Эмином Наджафовым. В период карантина он оставался без работы целый год. Единственным источником дохода для него была социальная помощь в размере 190 манатов, которую он получал 4 месяца. Еще Наджафов рисует на заказ на улице - обычным карандашом. Такие портреты продаются за 20-25 манатов.

«В дни карантина не было ни одного заказа, - вмешивается в разговор один из сидящих рядом его коллег. - Всех заботил только вирус. Картина не хлеб, мясо или масло, постоянно их никто не покупает. Сейчас хоть немного заказов прибавилось. Начали появляться и туристы. Приезжают турки и покупают наши картины с видами Азербайджана». Эмин Наджафов добавляет, что у него нет мастерской, он пишет свои произведения дома или прямо на улице. Однако они пользуются спросом и неплохо продаются. Другой художник не хочет представляться. Говорит, что его работы когда-то дарили иностранным гостям и высокопоставленным чиновникам. Его приглашали на телевидение. И в памяти людей он хочет остаться именно таким. Он, уже немолодой человек говорит, что до пандемии был вполне доволен выручкой от продаж. По его словам, покупателями были в основном арабские туристы, а также местные ценители искусства. После введения карантина поток туристов прекратился, а местные приобретают картины от силы раз в месяц - в дни рождения или праздники. А другую работу он не может найти в силу возраста. "Моя мастерская находится в центре города, около старого Баксовета. Правда, давненько я там не наводил порядка. Но написал портреты всех героев. Не хочу их продавать за гроши. Когда-нибудь ситуация улучшится, будут проводиться выставки. Не знаю, доживу ли до тех дней. Хочу, чтобы кто-нибудь оценил картины, которые я писал месяцами», - сказал художник, добавив, что осуждает тех, из-за кого мир попал в такую ситуацию, потому что в этом возрасте ему приходится стоять на улице и ждать покупателей. Но другого выхода нет. Одна из картин заинтересовала особо. Домашнее насилие на холсте изобразила 14-летняя школьница. На полотне спорящие друг с другом родители и страдающие от этого дети. Продавец говорит, что это не первая картина подростка. Несмотря на юный возраст, ее работы вызывают интерес, у них много покупателей.