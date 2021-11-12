В Европе уверены, что Лукашенко не перекроет поставки газа

Россия не позволит президенту Беларуси Александру Лукашенко реализовать угрозы о перекрытии поставок газа через территорию страны в Европу, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Лукашенко... если бы... мог (перекрыть подачу газа в Европу), он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ», – цитирует его РИА Новости со ссылкой на France 24.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Беларусь в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых санкций. Президент же России Владимир Путин заявил, что теоретически Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта. При этом Путин выразил надежду, что до этого не дойдет.