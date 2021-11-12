Американцы опасаются срыва президентских выборов в 2024 году
Эксперты и политологи обеспокоены возрастающим напряжением в отношениях между демократами и республиканцами. Встревоженность проявляется в падении рейтинга президента США Джо Байдена. Трения накаляются на фоне заявлений экс-главы Штатов Дональда Трампа об участии в выборах 2024 года и обвинений нынешнего лидера страны Джо Байдена в подтасовке голосов. Об этом в беседе с The Guardian рассказали американские эксперты.
По словам экспертов, в последнее время усилились тенденции, способствующие нарушению прав американских избирателей, а информационные кампании кандидатов дискредитируют избирательную систему США. К примеру, только за первое полугодие текущего года в 18 штатах было принято как минимум 30 новых законов, затрудняющих процесс голосования граждан.
Отмечается, что в такой обстановке американские специалисты опасаются срыва выборов в 2024 году.
Собеседники издания также опасаются, что заявления одного из лидеров Республиканской партии, Митча Макконнелла, станут реальностью и пересмотр итогов президентских выборов прошлого года станет тяжелым ударом для американской избирательной системы.
Знаменитый адвокат по избирательному праву Бен Гинзберг заметил, что в 2020 году Дональд Трамп оказал огромное давление на ткань демократии, на страну. Он считает, что в 2024 году натяжение этой ткани может привести к ее разрыву.
The Guardian подчеркивает, что во всех штатах США на местном и федеральном правительственном уровне проводится подготовка к масштабным махинациям, а также "готовится сцена для спектакля".