Американцы опасаются срыва президентских выборов в 2024 году

Эксперты и политологи обеспокоены возрастающим напряжением в отношениях между демократами и республиканцами. Встревоженность проявляется в падении рейтинга президента США Джо Байдена. Трения накаляются на фоне заявлений экс-главы Штатов Дональда Трампа об участии в выборах 2024 года и обвинений нынешнего лидера страны Джо Байдена в подтасовке голосов. Об этом в беседе с The Guardian рассказали американские эксперты.

По словам экспертов, в последнее время усилились тенденции, способствующие нарушению прав американских избирателей, а информационные кампании кандидатов дискредитируют избирательную систему США. К примеру, только за первое полугодие текущего года в 18 штатах было принято как минимум 30 новых законов, затрудняющих процесс голосования граждан.

Отмечается, что в такой обстановке американские специалисты опасаются срыва выборов в 2024 году.