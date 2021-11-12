Австрия вводит жесткий локдаун для непривитых от COVID

Канцлер сослался на резко растущие показатели новых заражений и заявил, что дальнейшее выжидание было бы неразумным.

В Австрии будет введен жесткий локдаун для непривитых жителей страны. Он вступит в силу в ночь на 15 ноября. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг.

"Мы идем на этот шаг с тяжелым сердцем", – заметил глава австрийского правительства, добавив, что введение очередного всеобщего локдауна было бы несправедливым по отношению к вакцинированным.

Ограничительные меры вводятся пока на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случае крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.

При этом с 8 ноября в Австрии уже действуют более строгие ограничения. Доступ во многие общественные места, включая заведения общепита, спортивные заведения, парикмахерские или на мероприятия с участием более 25 человек, открыт лишь для привитых и переболевших. Для допуска на рабочее место по-прежнему достаточно антигенного экспресс-теста.