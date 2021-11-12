Эрдоган рассказал, что стоит за каждым успехом Турции

За каждым достигнутым Турцией за последние 19 лет успехом стоят очень серьезный труд, усилия, терпение и стратегия, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Anadolu сообщает, что глава турецкого государства заявил, что гигантский мост «Чанаккале 1915» протяженностью 4 200 метров будет открыт раньше 18 марта 2022 года.

Президент Эрдоган дал высокую оценку развитию оборонной промышленности Турции, несмотря на все преграды, с которыми столкнулась страна: «В сфере оборонной промышленности Турция вошла в число крупных держав вопреки усилиям кругов, которые пытались поставить ее в зависимое от себя положение».