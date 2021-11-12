В Иране сообщили о жертвах сильных землетрясений
Жертвами землетрясений на юге Ирана стали два человека, число пострадавших увеличилось до 27, передает агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
В регионе наблюдаются отключения электричества и сбои в работе телекоммуникационных систем.
Сегодня днем с интервалом в минуту в иранской провинции Хормозган недалеко от от города Бендер-Аббас произошли два сильных землетрясения магнитудой более 6,0, эпицентр которых располагался приблизительно в 60 км от города.