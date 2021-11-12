Четыре гола в футбольном матче Азербайджан - Катар обновлено 22:50

Отдел спорта

На Бакинском Олимпийском стадионе завершился товарищеский футбольный матч между сборными Азербайджана и Катара.

Команды сыграли вничью 2:2.

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На 78-й минуте Алмоез Али забил свой второй гол в матче. 2:2.

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На 67-й минуте Эмин Махмудов делает дубль!

2:1 в пользу сборной Азербайджана!

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В товарищеском матче Азербайджан – Катар идет второй тайм.

Счет – 1:1.

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На 37-й минуте Эмин Махмудов с пенальти сравнял счет!

11-метровый удар был назначен за снос самого Махмудова. 1:1.

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На 23-й минуте сборная Катара открыла счет в матче. Отличился Алмоез Али.

1:0 – ведут гости.

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На Бакинском Олимпийском стадионе начался товарищеский матч между футбольными сборными Азербайджана и Катара.

Судят встречу арбитры из Литвы во главе с Донатасом Румшасом.

Это последний матч для нашей команды в 2021 году. Как известно, сборная Азербайджана неудачно выступила в отборочном цикле чемпионата мира-2022, набрав 1 очко и заняв последнее место в группе.

Сборная Катара готовится к домашнему чемпионату мира.

Стартовые составы команд:

Азербайджан: Эмиль Балаев, Ходжат Хагверди, Бахлул Мустафазаде, Антон Кривоцук, Максим Медведев, Азер Салахлы, Гара Гараев, Эмин Махмудов, Филип Озобич, Махир Эмрели, Рамиль Шейдаев.

Катар: Мешал Баршам, Тарек Салман, Абделькарим Хасан, Буалем Хухи, Карим Будиаф, Ассим Мадибо, Мусааб Хидир, Абдлуазиз Хатем, Мохамед Ваад, Ахмед Алааелдин, Алмоез Али.