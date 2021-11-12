Сторонники Саакашвили снова на улицах Тбилиси, а всемирно известный певец объявил голодовку

Как сообщает РИА Новости, демонстранты требовали перевода Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику и проведения внеочередных парламентских выборов в стране.

А всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе объявил голодовку, требуя перевода Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.

"Друзья, я за границей, и мне еще труднее наблюдать за ужасами, которые творятся в Грузии. Поэтому я решил приехать завтра и поддержать свою страну в это трудное время", - написал Бурчуладзе в своем Facebook.

По словам Бурчуладзе, завтра он прибудет в Грузию, чтобы поддержать свою страну. Он также обратился к своим коллегам - деятелям искусства, призвав их присоединиться к нему.

Сегодня же о начале голодовки объявили девять оппозиционных депутатов парламента Грузии. Кроме того, уже 12 дней отказывается от пищи депутат Элене Хоштария. Депутаты заявили , что не прекратят голодовку до тех пор, пока экс-президента не переведут в гражданскую многофункциональную клинику.