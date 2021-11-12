Конца и края не видно: в мире снова всплеск коронавируса

В мире возросло число выявленных случаев заражения коронавирусом на 3,4 млн за семь дней, что на 0,3 млн выше показателя прошлой недели и максимальное значение с конца сентября, передает ТАСС.

Согласно данным, смертность от COVID -19 также возросла на 2,6 тыс. За семь дней было зарегистрировано 51,5 тыс. смертей.

Главным эпицентром распространения инфекции стала Европа, однако несмотря на резкий скачок заболеваемости, в некоторых странах региона, где коллективный иммунитет превышает 70%, смертность очень низкая.