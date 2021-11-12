Письмо Екатерины II о пользе вакцинации выставили на аукцион в Лондоне

Письмо Екатерины II — первый известный документ о первой в России кампании по вакцинации, отметили в MacDougalls’s.

Письмо Екатерины II о необходимости вакцинации от черной оспы и портрет императрицы работы Дмитрия Левицкого выставят на аукцион. Об этом говорится в письме аукционного дома MacDougalls’s, сообщает РБК.

«Между прочими предметами должности... одним из главнейших почитаться должен заведение прививания», — написала Екатерина во время своего путешествия в Крым генералу-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву. В письме она объяснила, как устроить вакцинацию на государственном уровне, поскольку без вакцинации «великий вред особливо в простом народе».

Портрет Екатерины II и ее письмо выставят одним лотом с оценкой от £0,8–1,2 млн. Аукцион состоится в Лондоне 1 декабря.

«Подлинность письма и автографы Екатерины были подтверждены академиком Хромовым. Этот документ абсолютно потрясающий — это не просто росчерк пера, а именно подробное описание. Екатерина была первым человеком в России, которая привилась», — сказала РБК директор аукционного дома MacDougalls’s Екатерина МакДугалл.

В октябре 1768 года Екатерина II первой в России привилась от оспы. На такой шаг императрица пошла в разгар эпидемии, которая захватила Россию и Европу.