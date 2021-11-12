Власти Армении: Азербайджан устанавливает новый таможенный пункт

Азербайджан установит таможенный пункт на дороге Кафан - Чакатен с 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности Армении.

"15 ноября в 00:00 азербайджанская сторона установит КПП на подконтрольном ей участке дороги Кафан - Чакатен для осуществления пограничного и таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что армянская сторона по зеркальному принципу также установит пункты пограничного и таможенного контроля.

Напомним, несколько дней назад Азербайджан ввел таможенный и пограничный контроль на части дороги Горис - Кафан, проходящей через села Эйвазлы и Чайземи Губадлинского района Азербайджана.