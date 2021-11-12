Ставрополье столкнулось с кислородным кризисом. Губернатор обратился к Азербайджану

Пандемия коронавируса вызвала дефицит жидкого кислорода в Ставропольском крае. Для решения возникшей проблемы губернатор края Владимир Владимиров провел переговоры с правительством Азербайджана о поставках жидкого медицинского кислорода в лечебные учреждения региона, пишут российские СМИ.

Согласно достигнутым договорённостям, азербайджанское предприятие по переработке газа будет поставлять жидкий кислород железнодорожным транспортом в Невинномысск, а оттуда автомобилями его будут развозить по краю. Уже готовят загрузку первой партии объёмом 110 тонн.

Отметим, что на Ставрополье медицинский кислород производят крупнейшие химические предприятия «Невинномысский Азот» и «Ставролен», но собственных мощностей краю не хватает, поэтому недостающие объёмы газа в условиях пандемии коронавируса приходится завозить из других регионов.