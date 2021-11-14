Ильхам и Мехрибан Алиевы подписали некролог в связи со смертью Расима Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Расима Алиева.

В некрологе говорится: "Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. 13 ноября 2021 года на 88-м году жизни скончался известный представитель современной азербайджанской архитектурной школы, лауреат Государственной премии, заслуженный архитектор Расим Гасан оглу Алиев...

Расим Алиев в 1958-1965 годах работал в институте "Азгоспроект". В 1965-1974 годах занимал должность первого заместителя главного архитектора, а в 1974-1988 годах - главного архитектора города Баку, одновременно в 1980-1988 годах был секретарем Союза архитекторов Азербайджана...

Расим Алиев внес достойный вклад в развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Азербайджане. Он автор многочисленных проектов по планированию и застройке Баку, а также других городов республики. План регенерации Ичеришехер также был подготовлен под его непосредственным руководством.

Расиму Алиеву принадлежат неоценимые заслуги в подготовке проектов Бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева и Нахчыванского аэропорта, нескольких станций Бакинского метрополитена, многих зданий, жилых массивов и основных парков, определяющих облик города Баку, а также центральных площадей и дворцов культуры, мемориальных памятников в столице и других городах.

В 1979 году Расим Алиев был удостоен почетного звания "Заслуженный архитектор", в 1982 году - Государственной премии, в 2000 году был награжден орденом "Шохрат", в 2009 году - орденом "Шараф" и в 2014 году орденом "Истиглал".

Некролог также подписали Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Анар Керимов, Анар Гулиев, Омар Эльдаров, Эльбай Гасымзаде, Фархад Халилов, Фазиль Наджафов, Хафиз Амирханов.