Департамент здоровья страны сообщил о 36 тысячах 517 случаях вновь заболевших коронавирусом, что по сравнению с прошлым воскресеньем, когда было зарегистрировано 30 тысяч 305 случаев, показало очень высокий рост. Число умерших с диагнозом Covid-19 увеличилось на 1,6 процента, составив 63 случая за сутки.

Оперативная информация из британских медиа свидетельствует, что Туманный Альбион вновь накрывает волна пандемии. По только что опубликованным данным Daily Mail, здесь зарегистрирован резкий рост числа заболеваний.

Опасная инфекция на Британских островах отметилась ростом на 20 процентов за неделю. Это вызвало нешуточное беспокойство властей.

Рост числа вновь инфицированных произошел сразу после того, как премьер-министр Борис Джонсон выступил с предостережением, что Европу охватывает новая волна заболеваний. Возросло в Британии и число госпитализаций — в больницы на койки попали на 8,9 процента больше пациентов, чем неделей ранее.

Даунинг-стрит уже предупреждает, что предстоящая зима будет новым серьезным испытанием для британцев в борьбе с пандемией.

Отмечается, что в Великобритании первую дозу вакцины получили 50 миллионов 557 тысяч 65 человек. Вторую дозу препарата получили 46 миллионов 9 тысяч 463 британца.

Как видно, уровень вакцинации в стране с населением с чуть более чем 67 миллионов человек весьма высок. Тем не менее, как говорят специалисты, вакцина не является панацеей от коронавируса, но дает возможность перенести болезнь в более легкой форме.