Евгений Бай, автор haqqin.az 14 ноября 2021, 23:53

В шотландском Глазго наконец благополучно завершился почти двухнедельный Всемирный климатический саммит, больше известный по аббревиатуре COP26. Кто-то, как например премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, назвал его итоги «большим шагом вперед». Некоторые другие лидеры стран Евросоюза, а также Швейцарии остались разочарованными тем, что делегаты лишь выразили стремление удержать рост глобальной среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия к концу XXI века.

Однако борьба против климатических изменений настолько разнопланова, что многие государства определяют собственные приоритеты. Подчас они выглядят довольно неожиданными. Например, власти Нидерландов рассматривают законопроект, который обяжет фермеров на 30% сократить поголовье крупного рогатого скота и свиней. Таким образом правительство собирается сократить выбросы парниковых газов. Ряд делегатов COP26 c таким радикальным подходом вполне согласны. «На саммите звучала мантра, которая касалась производства автомобилей, вырубки лесов, использования угля, но мы не заметили слона в комнате», - считает британское издание The Conversation. Этот «слон» - коровы, свиньи и другие животные. Звучит необычно, но именно коровы являются одной из причин глобального потепления климата. Крупный рогатый скот выделяет вредный для климата метан. Недавно исследователи из минсельхоза Соединенных Штатов в научном журнале опубликовали работу с пугающими данными. Оказалось, что выброс метана коровами недооценивался. Показатель для одного животного повысили на 11%. То есть вред от этих несчастных животных, учитывая их количество, вполне можно сравнить с выбросом заводов, работающих на угле. Невероятно, но факт.

И что же остается делать человечеству? Конечно, делегаты форума открыто не призвали человечество поменьше есть, но констатировали, что «продовольственная система» виновна по крайней мере в выбросе четверти углекислых газов. Если земляне будут увеличивать потребление мяса, то вожделенной цифры - удержание роста температуры в пределах 1.5 градуса - им точно не достичь. И тогда все остальные меры по борьбе с климатом окажутся бесполезными. «Так что делайте выводы, господа — поумерьте свои аппетиты» - вот что можно было прочитать между строк в решениях COP26. В США, особенно в таких животноводческих штатах как Техас с его прославленными стейками, такой рецепт борьбы с потеплением климата вряд ли пройдет. В этой стране другой главный враг природы - работающие на бензине воздуходувы, газонокосилки и бензопилы. Их ущерб окружающей среде, установили ученые, огромен. «Первое, что мы должны сделать - это убить все воздуходувы», - писала в дни работы саммита New York Times. Оказывается, страшный эффект от работы этих «дьявольских» аппаратов известен уже давно. Еще в 2011 специалисты компании Edmunds установили, что двухтактный воздуходув во время своей работы по очистке участка от листьев совершает больший выброс в атмосферу вредных веществ, чем автомобиль-пикап Ford А-150 Raptor. За полчаса своей работы воздуходув загрязняет воздух столько же, сколько этот самый «Раптор» за время пробега от Техаса до Аляски, путь до которой составляет 3900 миль (6276 километров). Сейчас уже более 100 городов в США приняли законы, запрещающие использование бензиновых воздуходувов. Наиболее радикальные меры внес на рассмотрение местных законодателей губернатор Калифорнии Гевин Ньэсом. Он предложил к 2024 году запретить в штате все бензиновые газонокосилки, все бензопилы и, разумеется, воздуходувы.