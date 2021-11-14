Главные загрязнители среды: коровы, воздуходувы и саммиты актуальный комментарий
В шотландском Глазго наконец благополучно завершился почти двухнедельный Всемирный климатический саммит, больше известный по аббревиатуре COP26. Кто-то, как например премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, назвал его итоги «большим шагом вперед». Некоторые другие лидеры стран Евросоюза, а также Швейцарии остались разочарованными тем, что делегаты лишь выразили стремление удержать рост глобальной среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия к концу XXI века.
Однако борьба против климатических изменений настолько разнопланова, что многие государства определяют собственные приоритеты. Подчас они выглядят довольно неожиданными. Например, власти Нидерландов рассматривают законопроект, который обяжет фермеров на 30% сократить поголовье крупного рогатого скота и свиней. Таким образом правительство собирается сократить выбросы парниковых газов.
Ряд делегатов COP26 c таким радикальным подходом вполне согласны. «На саммите звучала мантра, которая касалась производства автомобилей, вырубки лесов, использования угля, но мы не заметили слона в комнате», - считает британское издание The Conversation. Этот «слон» - коровы, свиньи и другие животные.
Звучит необычно, но именно коровы являются одной из причин глобального потепления климата. Крупный рогатый скот выделяет вредный для климата метан. Недавно исследователи из минсельхоза Соединенных Штатов в научном журнале опубликовали работу с пугающими данными. Оказалось, что выброс метана коровами недооценивался. Показатель для одного животного повысили на 11%. То есть вред от этих несчастных животных, учитывая их количество, вполне можно сравнить с выбросом заводов, работающих на угле. Невероятно, но факт.
И что же остается делать человечеству? Конечно, делегаты форума открыто не призвали человечество поменьше есть, но констатировали, что «продовольственная система» виновна по крайней мере в выбросе четверти углекислых газов. Если земляне будут увеличивать потребление мяса, то вожделенной цифры - удержание роста температуры в пределах 1.5 градуса - им точно не достичь. И тогда все остальные меры по борьбе с климатом окажутся бесполезными. «Так что делайте выводы, господа — поумерьте свои аппетиты» - вот что можно было прочитать между строк в решениях COP26.
В США, особенно в таких животноводческих штатах как Техас с его прославленными стейками, такой рецепт борьбы с потеплением климата вряд ли пройдет. В этой стране другой главный враг природы - работающие на бензине воздуходувы, газонокосилки и бензопилы. Их ущерб окружающей среде, установили ученые, огромен.
«Первое, что мы должны сделать - это убить все воздуходувы», - писала в дни работы саммита New York Times.
Оказывается, страшный эффект от работы этих «дьявольских» аппаратов известен уже давно. Еще в 2011 специалисты компании Edmunds установили, что двухтактный воздуходув во время своей работы по очистке участка от листьев совершает больший выброс в атмосферу вредных веществ, чем автомобиль-пикап Ford А-150 Raptor. За полчаса своей работы воздуходув загрязняет воздух столько же, сколько этот самый «Раптор» за время пробега от Техаса до Аляски, путь до которой составляет 3900 миль (6276 километров).
Сейчас уже более 100 городов в США приняли законы, запрещающие использование бензиновых воздуходувов. Наиболее радикальные меры внес на рассмотрение местных законодателей губернатор Калифорнии Гевин Ньэсом. Он предложил к 2024 году запретить в штате все бензиновые газонокосилки, все бензопилы и, разумеется, воздуходувы.
Эта инициатива не всеми была принята благосклонно. Члены Национальной ассоциации профессионалов, занимающихся ландшафтным дизайном, говорят, что закон резко взвинтит цены на все газонокосилки. И если сейчас трактор-газонокосилка стоит от 7 до 11 тысяч долларов, то аналогичная техника с нулевым выбросом обойдется потребителю вдвое дороже.
Но власти считают, что чистый воздух важнее. Помимо запрета на садовую технику они намерены к 2038 году объявить вне закона (с помощью, конечно же, Tesla Илона Маска) все работающие на бензине автомобили.
Все это конечно, хорошо и правильно. Но вот столичная Washington Post неожиданно приходит к выводу, что главным загрязнителем воздуха является человек, выхлоп у которого не менее впечатляющий, чем у коровы.
Прошедший в Глазго климатический саммит оставил после себя облако углекислого газа в размере 102500 тонн, а это в два раза больше, чем предыдущий аналогичный форум в Мадриде в 2019 году и в Париже в 2015 году.
И произошло это, несмотря на все старания организаторов, которые предусмотрели использование многоразовых стаканчиков для кофе, отказ от бумажных документов, туалетов с низким смывом и вегетарианским вариантом хаггиса — шотландского блюда из бараньих потрохов.
Частично такой след вызван большим числом собравшихся – на форуме было 40 тысяч участников, наблюдателей, журналистов. К тому же, в отличие от Мадрида и Парижа, вокруг здания, где проходил форум, была гигантская «зеленая зона», в которой ежедневно маршировала армия борцов за экологию во главе с Гретой Тунберг.
Теперь за этот выброс британское правительство должно заплатить по 7.50 долларов за каждую тонну углекислого газа. То есть в общей сложности – 768 750 долларов. Если бы власти догадались разделить эти расходы поровну между участниками форума, то каждый должен был бы заплатить всего 20 баксов. Ничтожная сумма по сравнению с тем, что все местные, даже третьеразрядные отели во время саммита брали за ночь от 300 до 400 долларов.
Как же бороться с этим негативным влиянием человеческого организма на природу? Ученые говорят, что ничего не придумать, кроме как ограничить число массовых публичных мероприятий и перейти на видеоконференции.
К этому, хотим мы этого или нет, принуждает и пандемия. Организаторы Олимпийских игр в Японии в 2021 году резко сократили из-за ковида число зрителей и присутствующих на месте технических сотрудников. Небо над Токио осталось чистым.