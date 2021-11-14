Французское региональное агентство здоровья заявило, что с 26 октября не было зафиксировано ни одного случая нового варианта SARS-CoV-2, в то же время институция отмечает, что все же мониторит ситуацию.

В прошлом месяце, когда в одной из школ была обнаружена инфекция нового вида, власти вынуждены были закрыть половину классов.

Во Франции в одной из школ в административном регионе Бретань на северо-западе страны открыт новый вариант коронавируса. О заражении 24 человек новым штаммом SARS-CoV-2, известным под названием B.1.X или B.1.640, сообщила французская газета Le Telegramme.

Небольшое количество инфекции нового типа зарегистрировано также в Великобритании, Швейцарии и Италии, однако заражение вариантом Delta все же остается доминирующим, пишет израильская Jerusalem Post.

- Этот вариант показывает, что если ты оставляешь какую-то часть населения без доступа к прививкам (против Covid-19), вирус будет распространяться дальше и создавать новые варианты, - так комментирует происходящее профессор Сирил Коэн из университета Bar Ilan в Тель-Авиве. - Я не хочу пугать людей. Пока что мы имеем только немного случаев варианта B.1.640, на которых все может закончиться, и через несколько месяцев все мы забудем об этом варианте.

- Однако Европа остается эпицентром пандемии, - бьет тревогу на конференции в Женеве, подводившей итоги недели, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Основания для тревоги у него есть, и они обоснованы. В течение семи дней на Старом континенте отмечено 2 миллиона случаев коронавируса - это больше всего с начала кризиса, связанного с SARS-CoV-2.

Шеф ВОЗ также обратил внимание на то, что с начала прошедшей недели в Европе зарегистрировано почти 27 тысяч смертей, связанных с коронавирусом. А это половина всех летальных исходов в мире как результат этой опасной болезни.