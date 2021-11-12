Сборная Азербайджана обыграла Германию и лидирует на чемпионате Европы по шахматам
На командном чемпионате Европы по шахматам в Словении сегодня был сыгран 3-й тур.
Мужская сборная Азербайджана обыграла Германию со счетом 2,5:1,5. Победу нашей команде принес Шахрияр Мамедъяров, обыгравший на первой доске Ливиу-Дитера Нисипяну. Теймур Раджабов, Рауф Мамедов и Ниджат Абасов сыграли со своими соперниками вничью.
После 3 туров у сборной Азербайджана 6 очков, и она занимает 1-е место, опережая по дополнительным показателям Венгрию. Еще пять сборных набрали по 5 очков.
В женском турнире сборная Азербайджана проиграла сегодня Грузии – 1:3. Наши шахматистки с 4 очками занимают 6-е место.