Депутат отметил, что основные средства необходимо направить на сферу образования. Если в Азербайджане не удастся возродить сферу образования, то в стране не будет профессиональных кадров и развития во всех других отраслях.

«Самым большим успехом я считаю принятые изменения в Налоговый кодекс, благодаря которым книжная сфера была освобождена от 18 - процентного налога на добавочную стоимость. Это историческое событие для Азербайджана, которое внесет большой вклад в образовательную сферу». Об этом в ходе бюджетных слушаний в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

Фазиль Мустафа также посетовал на то, что азербайджанские чиновники взяли за привычку сваливать всю вину за свои неудачи на пандемию. Он призвал вспомнить ситуацию, которая была три года назад. Тогда не было пандемии, но при этом были такие же проблемы.

«Здесь говорится о планах по закупке 40 тысяч компьютеров для школ. 15 лет назад для азербайджанских школ уже закупали компьютеры. Каждый чиновник для своего родственника создавал компании, которые занимались закупками компьютеров. Но ученики даже не увидели этих компьютеров. Если вы снова закупаете компьютеры, то создайте механизм бюджетного контроля. Должна быть ответственность. Даже сегодня, с целью подзаработать, обращаются сотни людей, мол, надо найти выход на тендеры по осуществлению работ в Карабахе... Но мы должны построить другой Азербайджан», - заявил депутат.

Касаясь вопроса расходования средств на здравоохранение, депутат призвал создать внебюджетный фонд, который бы самостоятельно регулировал сферу обязательного медицинского страхования.

По словам Фазиля Мустафы, на многие сферы выделяется финансирование, но при этом нет никакой отдачи. Ни один снятый за государственные деньги фильм не победил на международных фестивалях, а азербайджанская наука не отличилась хоть сколько-нибудь значимыми открытиями.

Фазиль Мустафа призвал отменить и монополию на ввоз лекарственных препаратов, а также разрешить завоз лекарств из Турции. По его словам, когда азербайджанец выезжает за границу, его обязательно просят привезти лекарства, потому что в стране продаются некачественные медикаменты.

Депутат также отметил необходимость приватизации различных объектов в регионах, включая многочисленные дома молодежи и спортивные объекты. По его словам, большинство из них пустуют и не могут нормально функционировать.

«Говорят, что нужно увеличить финансирование той или иной сферы. Но нужно также проследить, чтобы эти средства шли на дело, а не пополняли карманы разных людей», - сказал депутат.