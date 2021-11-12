Жители заявили, что потеряли всякую надежду и теперь надеются только на Аллаха – просят Всевышнего уберечь их от дождей.

В обращении жителей говорится, что их призывы к соответствущим структурам заасфальтировать дороги возле главного въезда в поселок ни к чему не привели. К тому же из-за отсутствия канализации дороги зимой и летом залиты водой.

«Дорога в плохом состоянии, по ней трудно проехать, особенно осенью и зимой. Как только идет дождь, образуются лужи и грязь поднимается до колен. Выходим из дома в резиновых сапогах, а когда подходим к остановке автобусов, снимаем их и надеваем обычную обувь», - рассказал местный житель Ариф Мамедов.

Другой житель поселка сказал, что его квартал находится недалеко от шоссе. В поселке две школы, одна из них новая, капитально отремонтированная. Детям в здание в грязной обуви входить не разрешается, поэтому в школу ходят с родителями или родственниками, чтобы те забрали пропитанные грязью галоши: «В поселке много заасфальтированных кварталов. Наш находится на въезде в Кюрдаханы, он был построен в 2000 году, но здесь до сих пор нет канализации. Жители собирали подписи и отправляли жалобы в госорганы, но никто сюда не пришел, даже на обращение наше не ответили», - сокрушается он.

К обращению местные жители приложили и фотоматериалы.

Между тем, как сообщил председатель муниципалитета Кюрдаханы Агаали Масимов, 97% дорог вокруг поселка и микрорайона заасфальтированы по поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

«В Кюрдаханы проживают более 15 тысяч человек. В поселке 156 улиц, за исключением садовых массивов, подавляющее большинство из них, около 115, полностью отремонтированы. На нейтральных участках в Сабунчинском и Апшеронском районах асфальт не укладывался. Что касается микрорайона, то это административная территория поселка Кюрдаханы. Исполнительная власть Сабунчинского района обратилась в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана с просьбой отремонтировать дорогу в микрорайоне», - сказал Масимов.