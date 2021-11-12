Пашинян проигрывает Кафан

Решением Центральной избирательной комиссии Армении в ряде общин страны 14 ноября прошли выборы в органы местного самоуправления.

Из 80 798 граждан, имеющих право участвовать в голосовании, на выборы пришли 38 295 человек, сообщают армянские СМИ.

В общинах Иджеван и Степанаван правящая партия "Гражданский договор" одерживает победу, но проигрывает в Кафане. По предварительным данным, в Иджеване (родной город Никола Пашиняна) "Гражданский договор" набирает 80,78%, дашнаки – 15,87%.

Однако в Кафане ситуация противоположная. Блок "Шант" (действующий глава общины Геворк Парсян), по предварительным данным, набирает 12 745 голосов против 5 268 у "Гражданского договора".