Соседи выпили и закусили, а потом... пролилась кровь

Как сообщает haqqın.az, инцидент произошел в Хатаинском районе столицы. Джафаров с соседом распивали алкоголь, разгорелся спор, который и привел к кровопролитию. Джафарова доставили в полицейский участок, а пострадавшего соседа - в больницу.

Обвиняемый Джафаров признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он сказал, что до дня инцидента между ним и его соседом Тарланом Алекперовым не было недовольства, вражды и неприязни.

В тот злополучный день во время распития алкоголя он сделал Алекперову замечание, попросив говорить потише. Однако последний в ответ лишь выругался. Реакция Джафарова на брань соседа не заставила себя ждать: ударил Тарлана ножом в грудь.

Суд приговорил Рафика Джафарова к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.