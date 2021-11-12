Госдеп заявил, что Лукашенко отвлекает внимание от действий России в Украине

Власти Беларуси пытаются отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Польши Збигневом Рау.

«Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной»,— цитирует «Коммерсант» сообщение Госдепа США.

Госсекретарь и польский министр призвали президента Беларуси Александра Лукашенко «устранить основные причины санкций, введенных Западом,— отрицание прав человека и основных свобод для белорусского народа».

На польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис. Ранее Польша предупредила Беларусь о возможности закрытия ж/д сообщения между странами. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сказал, что польская сторона также может вскоре закрыть дополнительные пункты пропуска через границу.