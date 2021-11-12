Талибы устроили военный парад в Кабуле: показали американскую и российскую технику
Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" провело военный парад в Кабуле. Талибы прошли маршем по столице страны, продемонстрировав военную технику, которая была захвачена после отвода частей США или досталась им от предыдущего правительства. Над Кабулом также пролетели вертолеты Ми-8/17 российского производства, сообщает BBC.
Представитель новой афганской власти сказал, что парад был приурочен к выпуску только что подготовленных 250 новых бойцов.
Большая часть показанной техники и вооружения раньше принадлежала армии Афганистана при прежнем правительстве. Несколько десятков бронетранспортеров М1117, сделанных в США, медленно проехали по главной магистрали Кабула, над ними летели российские вертолеты Ми-8/17. А участники парада держали в руках также произведенные в Америке штурмовые винтовки М4.
Официальные представители "Талибана" заявили, что военные специалисты прежней армии, такие как пилоты и механики, будут постепенно интегрированы в новые вооруженные силы.
Военные парады талибы проводят не впервые. 8 ноября движение также показало технику и военнослужащих в Кандагаре.