Талибы устроили военный парад в Кабуле: показали американскую и российскую технику

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" провело военный парад в Кабуле. Талибы прошли маршем по столице страны, продемонстрировав военную технику, которая была захвачена после отвода частей США или досталась им от предыдущего правительства. Над Кабулом также пролетели вертолеты Ми-8/17 российского производства, сообщает BBC.

Представитель новой афганской власти сказал, что парад был приурочен к выпуску только что подготовленных 250 новых бойцов.

Большая часть показанной техники и вооружения раньше принадлежала армии Афганистана при прежнем правительстве. Несколько десятков бронетранспортеров М1117, сделанных в США, медленно проехали по главной магистрали Кабула, над ними летели российские вертолеты Ми-8/17. А участники парада держали в руках также произведенные в Америке штурмовые винтовки М4.