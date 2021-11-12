Министр Шарифов заявил об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, где обсуждался законопроект «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год». По его словам, расходы на социальные нужды уменьшатся в сравнении с нынешним годом на 3,4 процента и составят 3,566 миллиарда манатов. И тут же, не дожидаясь всплеска негодования со стороны депутатов, внес полную ясность.

В Азербайджане уже привыкли, что госбюджет должен быть непременно социально направленным, а расходы на эту сферу – расти из года в год. Вот почему заявление министра финансов Самира Шарифова о снижении в следующем году расходов на соцзащиту и соцобеспечение прозвучало довольно неожиданно и немного странно.

Дело в том, что объем бюджетных ассигнований на социальные нужды в 2021 году превысил показатели предыдущего, 2020 года на 14,6 процента или на 453 миллиона манатов.

А вот снижение относительно прогноза на 2022 год связано с тем, что в следующем году увеличится объем взносов на обязательное государственное социальное страхование, не за счет сокращения бюджетных средств, выделяемых на выполнение обязательств по соцзащите и соцобеспечению, а за счет роста заработной платы.

Таким образом, никакого снижения расходов на соцзащиту и соцобеспечение не ожидается. При этом не стоит забывать о неизменно пристальном внимании социальным вопросам, которое Ильхам Алиев уделял даже в самые сложные периоды современной истории независимого Азербайджана. Достаточно привести в пример кризисные годы пятилетней давности, тяжелейший период пандемии коронавируса, да и сам проект Государственного бюджета на 2022 год, в котором намечено очередное повышение зарплаты, что, в свою очередь, приведет к росту социальных сборов и позволит обеспечить сбалансированность доходов и расходов Государственного фонда социальной защиты.

В настоящее время Кабинет министров готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны. Кроме того, в будущем году, в рамках адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям планируется выделить из бюджета 258 миллионов манатов.

Для большей убедительности Шарифов добавил, что социально направленная часть госбюджета-2022 достигнет 46,4 процента и составит 13,851 миллиардов манатов. То есть, без малого половину всего государственного бюджета! При этом доля расходов на оплату труда возрастает до 60 процентов. Чтобы полнее представить себе значение этого показателя, отметим, что в следующем году на оплату труда планируется выделить почти треть доходной части бюджета – около 8,1 миллиарда манатов, что на 22,7 процента превышает показатель 2021 года.

Всего же за последние пять лет фонд оплаты труда в Азербайджане вырос в 1,8 раза, или на 3,658 миллиарда манатов.

Растет не только зарплата, но и дополнительная занятость населения, на которую планируется выделить 272 миллиона манатов. В рамках Плана мероприятий по реализации стратегии занятости на 2020–2025 годы, это обеспечит стране дополнительно тысячи рабочих мест.

Как отметил Самир Шарифов, правительство ежегодно проводит целенаправленную работу по увеличению бюджета на образование и систему здравоохранения. Достаточно сказать, что вопрос приобретения вакцин от COVID-19, которые полностью оплачиваются из госбюджета, не сходит с повестки уже второй год подряд. Впрочем, большая часть бюджетных расходов на вакцины, объем которых зависит от сложившейся ситуации, намечена на будущий год.

В завершении важно отметить, что, говоря о снижении расходов на социальную защиту и социальное обеспечение в госбюджете-2022, министр финансов имел в виду лишь прямые расходы на эту сферу, которые действительно ниже уровня прогнозов на текущий год.

Однако с учетом ряда косвенных расходов из госбюджета, финансирование социальной сферы, в целом, не только не сократится, но и значительно возрастет. Что закономерно, учитывая позицию президента Ильхама Алиева, считающего, что бюджетные расходы на эту сферу ни при каких условиях сокращаться не должны и не будут.