Чавушоглу: Турция против антииранских санкций обновлено
Турция выступает против любых односторонних санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом в Тегеране, передает Anadolu.
По словам турецкого министра, подобные ограничения США в отношении Тегерана должны быть отменены.
Чавушоглу выразил надежду на результативность переговоров с участием ИРИ в Вене, отметив, что диалог по иранской ядерной программе является значимым для Анкары.
Он также отметил, что Турция тесно взаимодействует с Ираном по многим региональным вопросам, в частности в контексте задействования формата 3+3 на Южном Кавказе.
* * * 11:41
Министерство иностранных дел Турции заявило, что глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу прибыл в Тегеран по приглашению своего коллеги Хоссейна Амира Абдоллахиана.
Сообщается, что в рамках визита состоятся переговоры о развитии двухсторонних отношений, а также обсуждение ситуации в регионе.