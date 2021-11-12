Турция выступает против любых односторонних санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом в Тегеране, передает Anadolu.

По словам турецкого министра, подобные ограничения США в отношении Тегерана должны быть отменены.

Чавушоглу выразил надежду на результативность переговоров с участием ИРИ в Вене, отметив, что диалог по иранской ядерной программе является значимым для Анкары.

Он также отметил, что Турция тесно взаимодействует с Ираном по многим региональным вопросам, в частности в контексте задействования формата 3+3 на Южном Кавказе.