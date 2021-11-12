В США нашли самого разыскиваемого преступника

Теодор Конрад в 1969 году работал в банке и украл 215 тысяч долларов (1 600 000 долларов по нынешнему курсу). Мужчина после работы покинул банк с бумажным пакетом, в котором были деньги. О краже стало известно только спустя несколько дней.

Служба судебных приставов США спустя более чем 50 лет нашла человека, считавшегося одним из самых разыскиваемых в Америке беглецов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Через три месяца преступника едва не вычислили после того, как в баре одного из гавайских отелей он побеседовал с супружеской парой, а те узнали его в телерепортаже. Тем не менее более 50 лет Конраду удавалось скрываться.

С 1970 года Конрад обосновался в пригороде Бостона под именем Томас Рэндел. Найти следы преступника удалось благодаря сверке документов, которые Конрад оформлял уже под новой фамилией.

Привлечь преступника к ответственности не получилось: в мае он умер от рака.