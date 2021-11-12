Еще одна армянская провокация в Кельбаджаре новость дополнена; фото, видео
В ночь на 15 ноября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зейлик и Йеллиджа Кельбаджарского района. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
В сообщении военного ведомства говорится, что позиции азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу со стороны противника, который использовал разнокалиберное стрелковое оружие, в том числе снайперские винтовки и гранатометы.
Кроме того, сегодня утром армянскими военными подразделениями обстреляны проводящий дорожные работы трактор и два грузовых автомобиля КамАЗ, перевозящие грузы. Техника была повреждена, среди личного состава пострадавших нет, говорится в заявлении Минобороны.
В целях пресечения провокаций вооруженных сил Армении и инженерных работ, проводимых на боевых позициях, подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на этом направлении, принимаются адекватные меры в соответствии с планом, отмечается в заявлении военного ведомства.
Оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.
Минобороны Азербайджана еще раз заявляет, что вся ответственность за последствия любого конфликта, возникшего на государственной границе, ляжет на военно-политическое руководство Армении.