В ночь на 15 ноября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зейлик и Йеллиджа Кельбаджарского района. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В сообщении военного ведомства говорится, что позиции азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу со стороны противника, который использовал разнокалиберное стрелковое оружие, в том числе снайперские винтовки и гранатометы.