Как ранее сообщал haqqin.az, Азербайджан установил на участке трассы Горис - Кафан, проходящем через село Эйвазлы, транзитно-пропускной пункт. Для продолжения пути по этой дороге водители иранских грузовиков должны оплачивать пошлины азербайджанской стороне.

В то же время армянские чиновники громогласно заявляют о ремонте альтернативной дороги из Татева в Кафан. Но водители продолжают жаловаться, что она остается в плачевном состоянии, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в армянских СМИ.

Стоит отметить, что протяженность дороги из Татева в Кафан составляет 68 километров. Правительство Армении действительно выделило средства на ее восстановление и на участке в 43 километра должен быть проведен капитальный ремонт. Работы здесь начались еще в 2020 году, но точных данных, когда они завершатся, нет.

Между тем эксперты сходятся во мнении, что даже после восстановительных работ на этой дороге она не сможет составить полноценную альтернативу дороге Горис - Кафан по причине низкой пропускной способности из-за сложного рельефа местности.