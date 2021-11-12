Проблема с мобильным интернетом у оператора Azercell решена. Вместе с тем прекратились сбои в работе мессенджера Whatsapp.

Официального заявления компании Azercell о причинах сбоя пока не поступало.

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У крупнейшего мобильного оператора в Азербайджане – Azercell наблюдаются проблемы с подключением к мобильному интернету.

В компании пока никак не прокомментировали сбой. В беседе с корреспондентом haqqin.az представитель компании заявила, что не в курсе данной проблемы.

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Наблюдается сбой в работе самого популярного мессенджера в Азербайджане – Whatsapp.

Проблемы в работе мессенджера начались в 12 часов и продолжаются до сих пор.

Причины сбоя на данный момент неизвестны.