В Азербайджане снова заработали мобильный интернет и Whatsapp новое обновление 12:55
Проблема с мобильным интернетом у оператора Azercell решена. Вместе с тем прекратились сбои в работе мессенджера Whatsapp.
Официального заявления компании Azercell о причинах сбоя пока не поступало.
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У крупнейшего мобильного оператора в Азербайджане – Azercell наблюдаются проблемы с подключением к мобильному интернету.
В компании пока никак не прокомментировали сбой. В беседе с корреспондентом haqqin.az представитель компании заявила, что не в курсе данной проблемы.
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Наблюдается сбой в работе самого популярного мессенджера в Азербайджане – Whatsapp.
Проблемы в работе мессенджера начались в 12 часов и продолжаются до сих пор.
Причины сбоя на данный момент неизвестны.